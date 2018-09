Mann raubt Laptop und schießt mit Schreckschusspistole

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei dem Versuch, seinen Laptop auf einem Parkplatz an einen Käufer zu übergeben, ist ein 30-Jähriger angegriffen und leicht verletzt worden. Der Mann hatte sich am Freitagabend auf dem Gelände in der Erfurter Innenstadt mit dem Kaufinteressenten verabredet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während des Gesprächs habe der 22 Jahre alte vermeintliche Käufer das Gerät an sich genommen, eine Schreckschusspistole auf den Besitzer gerichtet und sei mit der Beute davongelaufen. Der 30-Jährige verfolgte und stellte den Dieb. Dabei sei es zu einer Rangelei gekommen, bei der der 22-Jährige seine Waffe abfeuerte. Der Laptop-Besitzer wurde bei dem Streit leicht verletzt, konnte aber sein Gerät wiedererlangen.

Bei seiner erneuten Flucht bedrohte der 22-Jährige zwei ihm nachlaufende Zeugen mit der Waffe. Er konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Der Haftrichter ließ ihn in eine Justizvollzugsanstalt bringen.