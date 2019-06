Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wegen einer lauten Party ist die Polizei in Erfurt auf einen per Haftbefehl gesuchten Mann aufmerksam geworden. Der 53-Jährige habe in der Nacht zu Samstag lautstark seinen Geburtstag gefeiert, teilte die Polizei mit. Nachbarn beschwerten sich. Als die Polizei anrückte, stellten sie fest, dass gegen das Geburtstagskind ein Haftbefehl vorliegt. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Zelle.