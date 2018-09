Mann beim Anzapfen von Straßenlaterne erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - In Gera ist ein 57-Jähriger dabei erwischt worden, wie er den Strom einer Straßenlaterne für seine Wohnung anzapfte. Bei der Polizei waren am Sonntag Hinweise eingegangen, dass der Mann in der Nähe des Hauptbahnhofes ein Verlängerungskabel von der Laterne über die Straße legte, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei vom Montag hieß. Als die Beamten dem nachgingen, entdeckten sie die Konstruktion: Der Mann hatte das Kabel bereits mit der Leitung für die Laterne verbunden und versteckte sich, als er die Polizisten sah. Doch es half nichts: Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie.