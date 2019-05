Ladendiebstahl endet für 18-Jährigen in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Ladendiebstahl hat einen 18-jährigen Erfurter auf direktem Weg in die Untersuchungshaft gebracht. Ein Ladendetektiv hatte am Freitag beobachtet, wie der junge Mann zwei Schokoriegel einsteckte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er ihn anhielt, wehrte dieser sich nach Leibeskräften. Der Grund dafür stellte sich nach Eintreffen der Polizei schnell heraus: Gegen den 18-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem Bekannten im April von einem Hochhaus aus Flaschen und einen größeren Betonbrocken auf die 35 Meter darunter liegende Straße geworfen und dabei einen Fußgänger und zwei Autofahrer gefährdet zu haben. Der 18-Jährige wurde in die Jugendarrestanstalt Arnstadt gebracht.