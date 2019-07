KiKa-Figur Hein Blöd kopflos in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Dem Kinder-Fernsehliebling Hein Blöd ist es in Erfurt an den Kragen gegangen. Unbekannte haben der KiKA-Figur in der Nacht zum Freitag den Kopf abgeschlagen und gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Hein Blöd ruderte seit 2009 mit seinem Freund Käpt'n Blaubär ein Boot im Breitstrom der Gera in der Thüringer Landeshauptstadt, die Sitz des öffentlich-rechtlichen Kinderkanals (KiKA) ist. Touristen suchen die beiden Figuren nun jedoch vergeblich, da die Stadt die beiden aus dem Fluss geholt und eingelagert hat.

Die Stadtverwaltung hofft, dass die Unbekannten den Kopf zurückbringen, da eine Neu-Modellierung bis zu 2000 Euro kosten könnte, wie ein Sprecher sagte.

Zwölf KiKA-Figuren sind im Stadtgebiet Erfurts zu finden, drei weitere sind geplant. Die Kultfiguren des Kinderfernsehens in der Altstadt gelten als Aushängeschild für die Kindermedienstadt. Alle Fernsehlieblinge wurden durch Spenden finanziert. Die Figuren fielen in der Vergangenheit immer wieder Vandalismus zum Opfer.