Jugendliche feuern in Erfurt mit Schreckschusswaffen

Erfurt (dpa/th) - Zwei Jugendliche haben in Erfurt mit Schüssen aus Schreckschusswaffen in der Nacht zum Mittwoch für Unruhe gesorgt. Sie hätten die Waffen in nächtlicher Dunkelheit horizontal und vertikal abgefeuert, teilte die Polizei mit. Als sie ein Zeuge daraufhin ansprach, sei er von den jungen Männern verfolgt worden. Der Mann habe sich schließlich in einem Büro in Sicherheit gebracht. Einer der jungen Männer beschädigte zudem eine Tür mit einem Stein, bevor beide flüchteten. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den mutmaßlichen Schützen, konnte sie aber bislang nicht fassen.