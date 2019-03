Jugendliche beschädigen Straßenlaternen und Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mehrere Dutzend Jugendliche sollen in Erfurt mehrere Straßenlaternen und mindestens drei Autos beschädigt haben. Von 27 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren seien am Freitag Personalien aufgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Angaben nach sollen zu der Gruppe etwa 75 Menschen gehört haben. Nach bisherigen Ermittlungen entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Laut Polizei wurde eine Straßenlaterne aus ihrer Verankerung gerissen, gegen weitere sei getreten worden. Außerdem wurden drei Autos beschädigt. Bei einem Auto ging die Frontscheibe zu Bruch. Über mindestens fünf Autos sollen Menschen gelaufen sein, wie die Polizei an Schuhabdrucken auf den Fahrzeugen erkannte. Autofahrer mussten scharf bremsen oder ausweichen, weil Menschen unvermittelt auf die Straße sprangen.

Ermittlungen laufen unter anderem wegen Landfriedensbruch, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Die Polizei sucht nach Zeugen.