Großrazzia gegen Bandendiebstahl in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Im Raum Erfurt, Gotha und Weimar ist die Polizei am Mittwochmorgen mit einer großen Durchsuchungsaktion gegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahl vorgegangen. Sechs Menschen werden verdächtigt, Ladungen von Lastwagen gestohlen zu haben, teilte die Polizei in Erfurt am Mittwochmorgen mit. Wie lange die Durchsuchungen dauern, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Beamten suchten unter anderem nach gestohlenen Fernsehern, Fahrrädern und Kaffeemaschinen. Die sechs Verdächtigen sollen in mehreren Fuhrunternehmen beschäftigt sein. Ob es Festnahmen gab und wie viele Objekte durchsucht wurden, war zunächst nicht bekannt.