Fast 3000 Fälle häuslicher Gewalt

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Polizei hat im vergangenen Jahr 2940 Fälle häuslicher Gewalt registriert. Das seien 53 mehr als 2017, teilte das Innenministerium am Freitag in Erfurt mit. In der überwiegenden Zahl der Fälle (2323) waren Frauen die Opfer, Männer 645 mal die Leidtragenden. Während die Zahl der weiblichen Betroffenen um 53 sank, war bei den Männern eine Zunahme um 89 im Vergleich zu 2017 zu verzeichnen.

1675 Menschen wurden bei häuslichen Gewalttaten verletzt, davon 1339 Frauen. Zudem kamen im Jahr 2018 im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt zwei Menschen ums Leben. Dass auch 1116 Minderjährige betroffen waren, macht dem Ministerium zufolge deutlich, was häusliche Gewalt für weitere, schutzbedürftige Familienangehörige bedeutet.