Fahrer flieht unter Drogen vor der Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein 31 Jahre Autofahrer ist unter Drogen in Erfurt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und gegen zwei geparkte Autos gefahren. Bei der Flucht habe der Mann rote Ampeln missachtet und sei deutlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. An einem Erfurter Kulturzentrum habe der Mann beim Wenden beinahe Besucher einer Musik-Veranstaltung erfasst. Laut Polizei fuhr der 31-Jährige wenig später gegen zwei geparkte Autos und flüchtete zu Fuß weiter über einen Zaun. Polizisten konnten ihn schließlich aufhalten. Er hatte keinen Führerschein. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.