Erfurterin fällt auf Liebesbetrüger herein: 10 000 Euro weg

Erfurt (dpa/th) - Eine Frau aus Erfurt ist offenbar Opfer eines Betrügers geworden. Eine Bankmitarbeiterin wurde am Dienstag stutzig, als die Frau einen fünfstelligen Geldbetrag in die USA überweisen wollte, nachdem sie am Vortag bereits knapp 10 000 Euro transferiert hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie sich herausstellte, hatte ein angeblicher ehemaliger US-Soldat vor etwa sechs Wochen über Facebook Kontakt zu der Frau aufgenommen und ihr eine Liebesbeziehung vorgegaukelt. Schließlich bat er sie um finanzielle Unterstützung, die die Frau ihm zukommen lassen wollte. Weitere Angaben etwa zum Alter des Opfers machte die Polizei nicht.