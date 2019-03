Einbrecher will in 15 Metern Höhe Fenster öffnen: Erfolglos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Einen waghalsigen Einbruchversuch in 15 Metern Höhe hat ein Einbrecher in Erfurt unternommen. Der 53-Jährige sei an der Feuerleiter eines Wohn- und Geschäftsgebäudes zunächst bis in den dritten Stock geklettert und habe dort vergeblich versucht, zwei Fenster aufzuhebeln, teilte die Polizei mit. Dann kletterte er weiter und balancierte in 15 Metern Höhe nach den Angaben vom Donnerstag zehn Meter auf einer Dachrinne, um ein weiteres Fenster zu erreichen. Auch dieses versuchte er, erfolglos aufzuhebeln. Ein Bewohner des Hauses verständigte die Polizei. Die Beamten stellen den Täter.