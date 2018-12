Dreistes Pärchen wiederholt Beutezug in Erfurter Drogerie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Diebespärchen hat in Erfurt binnen 24 Stunden zweimal im gleichen Geschäft Beute gemacht. Zumindest die Frau habe man am Samstag aber gestellt, teilte die Erfurter Landespolizeiinspektion mit. Die 34-Jährige wurde nachher wieder auf freien Fuß gesetzt. Ladendetektive hatten das Pärchen bereits am Freitag beobachtet, konnten es aber nicht an der Flucht hindern. Als es am Samstag erneut das Geschäft aufsuchte, alarmierten die Detektive die Polizei. Das Paar ergriff erneut die Flucht, was aber letztlich nur dem Mann gelangt. Am Freitag konnte er Parfüm im Wert von 790 Euro erbeuten, am Samstag sogar im Umfang von 940 Euro.