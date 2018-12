Diebe lassen in Erfurt 50 Tonnen Zink verschwinden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Jede Menge Zink haben Diebe in einem Gewerbegebiet im Erfurter Südosten gestohlen. Die unbekannten Täter brachen nach Polizeiangaben vom Sonntag in eine Werkhalle ein und verluden das Metall mit einem Gesamtgewicht von bis zu 50 Tonnen. Dazu sollen sie vermutlich in der Nacht zum Samstag die auf dem Firmengelände befindlichen Gabelstapler und mehrere große Fahrzeuge genutzt haben. Erst wenige Tage zuvor hatten Unbekannte auch von einer Firma im Erfurter Norden zwei Tonnen Aluminiumteile entwendet.