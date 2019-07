Braunes Pulver in Verteilzentrum: Vier Mitarbeiter verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein braunes Pulver hat zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in einem Briefverteilungszentrum in Büßleben bei Erfurt geführt. Das bislang noch unbekannte Pulver war am Dienstagabend über ein Paket oder möglicherweise einen Brief in das Verteilerzentrum gelangt und ausgetreten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vier Mitarbeiter, die mit dem Pulver in Kontakt kamen, klagten später über Atembeschwerden und Hautreizungen. Vorsorglich seien 50 Beschäftigte des Betriebes in Sicherheit gebracht worden.

Die vier leicht verletzten Mitarbeiter im Alter von 32 bis 64 Jahren wurden vor Ort ambulant versorgt. Die Feuerwehr war mit 55 Kräften im Einsatz. Um welche Substanz es sich bei dem aufgefundenen Pulver handelt, muss laut Polizei noch geklärt werden.