Besitzer überführt mutmaßlichen Radkappendieb selbst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach dem Diebstahl seiner Autoradkappen hat ein Mann in Erfurt der Polizei einen Verdächtigen mittels Internetrecherche selbst geliefert. Der Erfurter hatte die Radkappen wieder entdeckt, weil diese online zum Kauf angeboten wurden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er kontaktierte daraufhin den 30 Jahre alten Anbieter und vereinbarte ein Treffen zum angeblichen Kauf der in der Nacht auf Freitag gestohlenen Radkappen. Beim Treffen war dann die zuvor informierte Polizei dabei. Der Mann erhielt seine Radkappen zurück und der 30-Jährige eine Anzeige wegen Diebstahls und Hehlerei.