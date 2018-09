Beim Pflegen Schmuck geklaut? Frau in Thüringen geschnappt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Wiesbaden (dpa/th) - Ihre Heimreise mit vermutlich geklauten Schmuckstücken im Wert von 10 000 bis 15 000 Euro war in Thüringen jäh zu Ende. Polizisten stoppten am Mittwoch den Reisebus aus Hessen mit der 41 Jahre alten Tatverdächtigen auf der A4 bei Erfurt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Die Frau soll im Main-Taunus-Kreis in Hessen eine ältere Frau gepflegt haben und vor ihrer Heimreise nach Polen den Schmuck gestohlen haben. Die wertvollen Stücke wurden sichergestellt. Die Frau werde dem Haftrichter vorgeführt, hieß es.