Autofahrer rast auf Streifenwagen zu

Erfurt (dpa/th) - Ein 30-jähriger Autofahrer ist bei der Flucht vor der Polizei direkt auf einen Streifenwagen zugerast. Der Mann sei am Montag vor einer Kontrolle geflohen, habe in einem Kreisverkehr kehrt gemacht und sei auf den Streifenwagen zugefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwar habe der Streifenwagen noch ausweichen können, allerdings seien die beiden Fahrzeuge seitlich aufeinandergeprallt. Auf seiner weiteren Flucht fuhr sich der 30-Jährige auf einem Schotterweg fest. Wie sich herausstellte, stand er unter dem Einfluss von Kokain. Am Dienstag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Erfurter Polizei hat gegen ihn auch Ermittlungen aufgenommen, weil er verdächtig ist, an einer Reihe von Autodiebstählen beteiligt gewesen zu sein.