AfD-Wahlkreisbüro in Erfurt beschmiert und beschädigt

Erfurt (dpa/th) - Unbekannte haben das Wahlkreisbüro des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner in Erfurt mit roter Farbe beschmiert. Auf mehrere Fenster und Mauerteile seien Sprüche wie "Fuck AfD" oder "Erfurt Nazifrei" geschrieben worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die AfD habe Anzeige erstattet, hieß es. Die Kripo ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung. Der Angriff auf das Büro Brandners, der auch Vorsitzender des Justizausschusses im Bundestag ist, hat sich laut AfD in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag ereignet.