14-Jähriger bedroht eigene Mutter mit Messer

Erfurt (dpa/th) - Extrem hat ein Teenager in Erfurt auf eine Erziehungsmaßnahme seiner Mutter reagiert: Er bedrohte sie mit einem Messer, um seinen Computerbildschirm zurück zu bekommen. Der 14-Jährige ist laut Polizeiangaben vom Donnerstag Internet-süchtig. Die Mutter habe ihrem Sohn den Bildschirm am Mittwoch weggenommen, um ihn von weiterem Surfen im Internet abzuhalten. Die von der Mutter alarmierten Polizisten stellten den Jugendlichen schließlich in der Nähe der Wohnung. Er sei vorsorglich in ein Klinikum gebracht worden, hieß es.