Erfde: Belästigung durch nackten Mann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfde (dpa/lno) - Ein nackter Mann hat in Erfde in den vergangenen Tagen zwei junge Frauen sexuell belästigt. Am Mittwochabend habe der Mann auf einem Feldweg einer 19-jährigen Joggerin an den Hintern gegriffen und sei dann in Richtung Sportplatz geflohen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstagabend habe an gleicher Stelle der selbe nackte Mann einer 18-jährigen Radfahrerin an den Hintern gefasst, anschließend sei er in einem Feld verschwunden. Offenbar hatte er sich schon zuvor auf dem Feld hinter Büschen versteckt. Die Kriminalpolizei Schleswig bittet um Hinweise.