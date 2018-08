Senior vermutlich getötet: Sohn starb am Tag zuvor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eppertshausen (dpa/lhe) - Ein 71-Jähriger ist in seiner Wohnung in Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) vermutlich getötet worden. Kurz zuvor starb auch sein Sohn - er war am Mittwochabend von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten. Ob und wie beide Todesfälle in Zusammenhang stehen, werde nun ermittelt.

Angehörige hatten den 71-Jährigen am Donnerstagnachmittag tot in dessen Wohnung gefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der 34-jährige Sohn des Getöteten war am Mittwochabend - wohl in suizidaler Absicht - auf die Bahngleise bei Eppertshausen gegangen. Dort wurde er von einem Zug erfasst und getötet.