Eppendorf (dpa/sn) - Vom Dach einer Lagerhalle im Landkreis Mittelsachsen sind 360 Solarmodule gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 45 000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Diebe hatten die jeweils 18 Kilogramm schweren Module in der Nacht zu Samstag in einem Gewerbepark in Eppendorf abgebaut und unbemerkt abtransportiert.