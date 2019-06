Unbekannte werfen Stein auf Auto: Frau am Kopf getroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Unbekannte haben in der Westpfalz über eine Gartenmauer hinweg einen Stein auf ein Auto geworfen. Als die Fahrerin am Samstag in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) anhielt und ausstieg, um sich den Schaden anzusehen, flog ein zweiter Stein, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Der Stein traf die Frau am Kopf. Die 26-Jährige blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Von den Steinewerfern fehlte zunächst jede Spur.