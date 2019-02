Sohn wütet im Haus der Mutter und bedroht Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Engelskirchen (dpa/lnw) - Ein Mann hat am Samstag in Engelskirchen im Bergischen Land seine Mutter drangsaliert und gedroht, sich selbst und das Haus anzuzünden. Als die 79-Jährige zur Polizei ging, verschanzte sich der Sohn und wütete im Haus weiter. Polizeikräfte überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Verletzt wurde niemand. Nach der Festnahme des laut Polizei psychisch auffälligen Randalierers fanden die Ermittler in dem Haus Flaschen mit verdächtigen Flüssigkeiten sowie Messer und Drogen.