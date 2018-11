Fahnder bremsen Drogenhändler bei Hildesheim aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elze (dpa/lni) - Drogenfahnder haben in Elze bei Hildesheim den Anbau von Cannabis in einem Wohnhaus gestoppt und einem Kokainhändler das Handwerk gelegt. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten im Haus eines 43-Jährigen drei professionell eingerichtete Cannabisplantagen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Hildesheim mit. 126 Pflanzen wurden beschlagnahmt. In der Wohnung eines 32-Jährigen wurden mehrere Konsumeinheiten Kokain entdeckt. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der 43-Jährige kriegt zudem Ärger, weil er zum Betreiben der energieaufwendigen Cannabisplantagen am Stromverteilerkasten seines Hauses manipuliert hatte.