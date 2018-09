Aufregung um Mann mit vermeintlichem Sturmgewehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elsterberg (dpa/sn) - Ein Mann mit einem vermeintlichem Sturmgewehr hat in Elsterberg (Vogtland) für Aufregung gesorgt. Besorgte Passanten meldeten sich in der Nacht zum Sonntag bei der Polizei. Die Beamten hielten den 31 Jahre alten Mann an - und konnten danach Entwarnung geben. Bei der Waffe handelte es sich um ein täuschend echt aussehendes Spielzeuggewehr. Laut Waffengesetz ist aber auch das Tragen solcher "Anscheinswaffen" in der Öffentlichkeit verboten, so dass den 31-Jährigen nun eine Bußgeldzahlung erwartet.