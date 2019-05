Zahlreiche Pakete mit illegal entsorgtem Asbest entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elbe-Parey (dpa/sa) - An mehreren Orten im Jerichower Land sind illegal abgelegte Asbestplatten entdeckt worden. Bis zum Sonntag wurden 33 große in Planen eingeschlagene Pakete mit Wellasbest in Elbe-Parey und Jerichow gefunden, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Nähe zur brandenburgischen Grenze kontaktierten die Ermittler auch die dortigen Behörden und fanden heraus, dass es dort ähnliche Fälle gab. Wer für die illegalen Müllentsorgungen verantwortlich ist, ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Asbest war über Jahrzehnte ein beliebter Bau- und Dämmstoff. Da die Mineralfaser aber krebserregend ist, wird sie nicht mehr verwendet. Wenn alte Bestände entfernt werden, müssen sie eigentlich kostenpflichtig auf speziellen Deponien entsorgt werden.