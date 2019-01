33-Jähriger bewirft in Eisenhüttenstadt Wagen der Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenhüttenstadt (dpa/bb) - Ein betrunkener 33-Jähriger hat in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) einen Streifenwagen mit einem Stein und einem Mobiltelefon beworfen. Dabei beschädigte er eine Scheibe und die Beleuchtung des Fahrzeugs, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Sonntag mitteilte. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Beamten hatten am Samstagmorgen in ihrem Streifenwagen einen Knall gehört und waren ausgestiegen, als erneut etwas am Fahrzeug aufschlug und der Mann auf sie zukam. Bei ihm wurde ein Blutalkoholwert von 2,96 Promille gemessen. Er musste den Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen.