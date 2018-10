Kreidezeichnung von Leichnam vor Wahlkreisbüro der Linken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Vor dem Wahlkreisbüro der Thüringer Linken-Landtagsabgeordneten Kati Engel in Eisenach haben Unbekannte mit Kreide einen stilisierten Leichnam auf den Gehweg gezeichnet. Eine Polizeistreife habe den etwa drei Meter mal einen Meter großen Körperumriss am frühen Samstagmorgen entdeckt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Gehweg waren an der Stelle weiter rote Flecke zu sehen, die denen von Blutflecken ähnelten. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Die Zeichnung sei inzwischen wieder entfernt worden. Zuerst hatte der MDR berichtet.