Radlader gestohlen: Haftbefehl

Zittau/Görlitz (dpa/sn) - Mit dem Radlader am Sonntagvormittag durch die Stadt: Ein 34-jähriger ist in Zittau in Ostsachsen nach dem mutmaßlichen Diebstahl des mächtigen Baufahrzeugs festgenommen worden. Wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte, hatte ein Zittauer die Beamten informiert, weil ihm das fahrende Fahrzeug am arbeitsfreien Tag verdächtig vorgekommen war. Mehrere Polizeistreifen machten sich auf die Suche und fanden den gelben Radlader, der nach Angaben des Eigentümers rund 15 000 Euro wert ist. Der Verdächtige versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gefasst werden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Es wird geprüft, ob er noch für andere Taten der vergangenen Wochen verantwortlich sein könnte.