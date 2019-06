Mann geht mit Säge auf Schwager los

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eggolsheim (dpa/lby) - Mit einem Messer und einer Säge hat ein Mann in Oberfranken seinen Schwager angegriffen. Der 52-Jährige habe das Familienmitglied nach einem Streit in Eggolsheim (Landkreis Forchheim) attackiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der 49-Jährige konnte dem Angreifer ausweichen und erlitt bei dem Vorfall am Freitag nur leichte Verletzungen im Gesicht.

Worum es bei dem Streit gegangen war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der Angreifer wurde noch am Tattag festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.