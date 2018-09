Unbekannte mit Sturmhauben schlagen 20-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eggesin (dpa/mv) - Unbekannte haben in Eggesin im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen 20-Jährigen überfallen und geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen in der Nacht zu Sonntag vier bis sechs mit Sturmhauben maskierte Täter mit Baseballschlägern auf den jungen Mann ein. Auch weitere Schläge und Tritte erfolgten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend nahmen sie sein Handy mit und fuhren mit einem Auto davon. Der 20-Jährige wurde mit einer blutenden Kopfverletzung in eine Klinik gebracht, konnte jedoch nach der ärztlichen Behandlung wieder entlassen werden. Seine Mutter hatte die Polizei über den Vorfall informiert. Während der Tat wurde auch das Auto des Mannes beschädigt.