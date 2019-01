Vergangenes Jahr 196 Bootsmotoren gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldeck (dpa/mv) - Im vergangenen Jahr sind landesweit 196 Bootsmotoren gestohlen worden. Dies waren 29 Fälle mehr als 2017, wie Wasserschutzpolizei und Landeskriminalamt am Donnerstag berichteten. Dabei erreichten die Schäden schnell Größenordnungen zwischen 6000 und 8000 Euro pro Fall und lägen zum Teil auch deutlich darüber. Gleichzeitig verursachten die Täter weitere Schäden, wenn sie beispielsweise die Zuleitungen durchschneiden oder anderes Zubehör in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Polizei ging deshalb von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa einer Million Euro aus.

Unabhängig von der Größe der Häfen und Marinas nutzten die Täter günstig erscheinende Gelegenheiten und bauten die Motoren auch in größeren, aber unbewachten Anlagen ab, hieß es. In Einzelfällen werden nach wie vor Boote von den Liegeplätzen zu abgelegeneren Plätzen verbracht und die Motoren dort demontiert. Die Polizei riet Bootsbesitzer zu erhöhter Wachsamkeit auf.