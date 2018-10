Einbrecher stirbt: Stromschlag im Baucontainer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dummerstorf (dpa/mv) - Bei einem Einbruch in einen Baucontainer an einer Windkraftanlage im Landkreis Rostock ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, hatte der 23 Jahre alte Komplize des Getöteten am frühen Morgen die Rettungskräfte alarmiert. Sie konnten dem Mann aber nicht mehr helfen. Der Baucontainer mit elektrischem Anschluss steht auf einem Feld an der Bundesstraße 103 nahe Dummerstorf, unweit der Autobahn 20 zwischen Rostock und Stralsund.

Der Getötete hat laut Polizei vermutlich einen Stromschlag erlitten, als er versuchte, Teile abzubauen oder die Anlage außer Betrieb zu setzen. Er und sein Begleiter hatten den Container zuvor aufgebrochen.