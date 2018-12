Polnische Ermittler: Totes Baby Mia kam wohl lebend zur Welt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kielce/Duisburg (dpa) - Das vor rund zwei Wochen in Polen gefundene tote Baby Mia ist nach bisherigen Erkenntnissen der polnischen Ermittler lebend zur Welt gekommen. Dies bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kielce, Daniel Prokopowicz, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die "Bild"-Zeitung hatte dies berichtet. Das Mädchen habe vorläufigen Untersuchungen zufolge nach der Geburt eigenständig geatmet, so Prokopowicz. Endgültige Ergebnisse sollten in mehreren Wochen vorliegen.

Mitarbeiter einer Sortieranlage für Altkleider in Kielce hatten das Baby am 17. November gefunden. Laut polnischen Behörden war es damals bereits etwa sieben bis zehn Tage tot. Die Altkleider kamen aus Duisburg.

Die polnische Staatsanwaltschaft, die in dem Fall ermittelt, habe von Beginn an mit deutschen Behörden zusammengearbeitet, sagte Prokopowicz. Dabei wurde unter anderem die Route des Fahrzeugs, in dem die Altkleider nach Polen gebracht wurden, geprüft. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Wagen nach dem Start in Duisburg nicht geöffnet.

Die Polizei hatte dem toten Baby den Namen Mia gegeben. In der Nacht auf Samstag war in Duisburg ein weiteres totes Baby in einer Wohnung gefunden und die dort lebende Frau festgenommen worden. Sie bestreitet, etwas mit dem Fall Mia zu tun zu haben.