Mit 1,1 Promille: Flucht vor der Polizei endet an Ampelmast

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 17-Jähriger hat sich in Duisburg nach einer Geschwindigkeitskontrolle eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Polizei waren Beamte auf den Kleintransporter in der Nacht zu Donnerstag aufmerksam geworden, weil er mit 85 Stundenkilometern in einer 50er Zone unterwegs war. Der junge Mann ignorierte demnach die Anhaltesignale und gab stattdessen Gas. Mit mehreren Streifenwagen verfolgten die Beamten den Transporter. Die Fahrt endete in einem Kreisverkehr, als der Wagen gegen einen Ampelmast fuhr.

Bei dem 17-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,1 Promille festgestellt. Sein gleichaltriger Beifahrer reagierte laut Polizei aggressiv auf die Beamten. Er habe versucht, sie zu schlagen und zu treten. Dabei wurden zwei Beamtinnen leicht verletzt. Die Nacht verbrachten die jungen Männer in Polizeigewahrsam. Ermittelt wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstandes und Beleidigung. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Das Fahren mit 17 Jahren sei nur dann erlaubt, wenn eine auf dem Führerschein eingetragene Begleitperson mitfährt, hieß es von der Polizei.