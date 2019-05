Fahnder sprengen Drogenring: Sieben Männer festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lsw) - Die Duisburger Kriminalpolizei hat in enger Zusammenarbeit mit bayerischen Behörden einen Drogendealerring gesprengt. Nach Polizeiangaben vom Montag wurden bei mehreren Durchsuchungen im Ruhrgebiet und in Bayern Anfang Mai sieben Männer im Alter von 21 bis 39 Jahren festgenommen. Die Fahnder stellten große Mengen an Ecstasy, Kokain und Marihuana, zwei Schreckschusswaffen und Bargeld im hohen vierstelligen Bereich sicher.

Im Rahmen der Ermittlungen habe man mit der Kriminalpolizei in Traunstein (Oberbayern) zusammengearbeitet, berichtete eine Sprecherin der Polizei Duisburg. Auch in Traunstein wurden mehrere Kilo Marihuana gefunden. Alle sieben Verdächtige kamen unter anderem wegen illegalen Drogenhandels in Duisburg in Untersuchungshaft.