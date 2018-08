19-Jähriger fährt fast 60 km/h zu schnell: Machete im Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 19-Jähriger ist in Duisburg fast 60 Kilometer zu schnell gefahren. Er sei am Donnerstag mit einer Geschwindigkeit von 88 km/h durch eine 30er-Zone gefahren, teilte die Polizei mit. Außerdem hatte der Mann eine Machete zwischen Fahrertür und Sitz gelegt. Die Polizisten stellten die Waffe sicher. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro. Zudem dürfe er zwei Monate nicht Auto fahren und müsse mit einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit rechnen.