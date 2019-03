Weiterer Fall von Kinderpornografie bei der NRW-Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen steht erneut ein Polizist im Verdacht, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Der Polizist der Kreispolizeibehörde Paderborn sei am vergangenen Freitag suspendiert worden, bestätigte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag. Zuvor hatte der Sender RTL über den Fall berichtet. Es gebe keine Querverbindungen zum Missbrauchsfall in Lügde, sagte die Ministeriumssprecherin. Der Beamte sei auch nicht mit Ermittlungen zu Sexualdelikten befasst gewesen.