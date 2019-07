Verrannt: Mutmaßlicher Dieb "flüchtet" in Abstellkammer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Dieb hat sich in Düsseldorf im wahrsten Sinne des Wortes verrannt: Als der 40-Jährige sich unbefugt in einem Vereinsgebäude herumtrieb und von Mitarbeitern zur Rede gestellt wurde, schubste er einen 60-Jährigen zur Seite und ergriff er die Flucht, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Eine vermeintlich rettende Tür entpuppte sich für ihn aber als Sackgasse: Der einschlägig bekannte Mann fand sich in einer Abstellkammer wieder. Die Angestellten brauchten nur noch von außen den Schlüssel im Schloss herumzudrehen. Geöffnet wurde dem 40-Jährigen dann von der Polizei, die ihn im gleichen Moment festnahm und bei ihm einen Laptop, eine Festplatte sowie ein Klappmesser sicherstellte.