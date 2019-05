Vergewaltigung einer Frau: Festnahme nach DNA-Treffer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei Monate nach der Vergewaltigung einer Frau auf offener Straße in Düsseldorf ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Der genetische Fingerabdruck des 39-Jährigen sei bereits in der bundesweiten Datenbank gespeichert gewesen, berichtete die Polizei am Dienstag. Es handele sich bei dem Syrer um einen Intensivtäter. Wegen Sexualverbrechen sei er zuvor allerdings nicht aufgefallen.

Er soll die Frau Ende Februar nachts zu Boden gezerrt und sich an ihr vergangen haben. Einen Zeugen, der ihn nach der Tat verfolgte, hatte er der Polizei zufolge mit einem Messer bedroht. Ein Richter habe den Mann bereits in Untersuchungshaft geschickt.