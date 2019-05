Schlägerei zwischen Fußballfans: Bahnhof gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer großen Schlägerei zwischen Fußballfans ist es am Samstagabend in Düsseldorf zu Problemen im Bahnverkehr gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Schalke-Anhänger auf dem Heimweg aus Leverkusen am Düsseldorfer Hauptbahnhof Fortuna-Fans abgepasst, als diese vom Spiel in Dortmund zurückkamen. Dann kam es zu einer größeren Schlägerei, Polizisten trennten die Lager. 15 Schalke-Anhänger hätten Platzverweise erhalten, hieß es weiter. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Weil viele der Beteiligten während des Streits auch über Gleise liefen, wurde der gesamte Bahnverkehr zeitweise gestoppt und der Bahnhof gesperrt. Laut Bundespolizei hatten dadurch 48 Züge Verspätungen von insgesamt 900 Minuten.