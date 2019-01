Razzia mit 200 Polizisten: Rocker festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einer Razzia wegen Drogen- und Menschenhandels haben im Rheinland 200 Polizisten zwei Rocker festgenommen und mehrere Kilo Drogen entdeckt. Die Polizei nahm zwei mit Haftbefehl gesuchte 28 und 32 Jahre alte Rocker fest, die früher dem inzwischen verbotenen Charter "Concrete City" der Hells Angels angehört haben, berichtete eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Sie sollen eine Frau über einen längeren Zeitraum zur Prostitution gezwungen haben.

Insgesamt seien 16 Objekte durchsucht worden. Die Rocker wurden von Spezialeinheiten in ihren Wohnungen in Düsseldorf und Erkrath festgenommen. Bei einem Düsseldorfer Pärchen, einem 50-Jährigen und seiner 35 Jahre alten Verlobten, fanden die Beamten 5,4 Kilogramm Marihuana, 3200 Ecstasy-Pillen und 13 Kilogramm Amphetamin. In einer Düsseldorfer Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte zudem eine scharfe Schusswaffe.