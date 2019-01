Neue Studie zur Gewaltkriminalität soll Sicherheit erhöhen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einer neuen Studie will Nordrhein-Westfalen den Bereich Gewaltkriminalität intensiver ausleuchten. Das kündigten die Minister für Inneres und für Gleichstellung, Herbert Reul und Ina Scharrenbach (beide CDU), am Dienstag in Düsseldorf an. Die repräsentative Befragung soll Erkenntnisse unabhängig vom Anzeigeverhalten der Opfer oder von späteren Strafverfahren liefern. Noch immer würden viele Straftaten nicht angezeigt, erklärte Scharrenbach. Die Studie soll zudem Aufschlüsse über das Sicherheitsempfinden der Bürger liefern.

Ein Anlass für die Maßnahme seien die massenhaften Übergriffe auf Frauen in der Kölner Silvesternacht 2015/16 gewesen. Die Studie werde den Fokus aber nicht allein auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen richten, sondern ebenfalls gezielt nach Gewalt gegen Jungen und Männer fragen. In diesem Aspekt werde die repräsentative Befragung bundesweit einmalig sein. Ziel der Dunkelfeld-Studie sei es, die Sicherheit in NRW weiter zu verbessern, betonte Innenminister Reul.

Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2017 hatte für NRW bei Gewaltdelikten gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 4,2 Prozent auf rund 46 700 Fälle ausgewiesen. Davon konnten fast 74 Prozent aufgeklärt werden. Bei Jugendkriminalität und Sexualstraftaten gab es dagegen einen Anstieg. Reul hatte das auch mit der Verschärfung des Sexualstrafrechts erklärt.