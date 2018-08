Frau in Straßenbahn mit Messer angegriffen und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einer Düsseldorfer Straßenbahn ist eine Frau von einem anscheinend geistig verwirrten Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Verdächtiger am Mittwochmorgen noch am Tatort festgenommen. Der 54-jährige Düsseldorfer soll laut Polizei nun einem Gutachter vorgestellt werden, der eine forensische Unterbringung des Mannes prüfen soll. Die 27-jährige Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sie schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar, eine Mordkommission ermittelt. Zeugen wurden vor Ort von Notfallseelsorgern der Feuerwehr betreut.