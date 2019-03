Autofahrer rast bei Starkregen mit 128 über Brücke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz Starkregens und heftiger Windböen ist ein Autofahrer nachts mit Tempo 128 über die Oberkasseler Brücke in Düsseldorf Richtung Innenstadt gerast. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zeigte sich der 20-Jährige zudem wenig einsichtig: Er gebe sein überhöhtes Tempo nicht zu, sagte er den Beamten, die ihn in der Nacht zu Donnerstag stoppten. Der junge Mann muss nun mit 1400 Euro Bußgeld und 3 Monaten Fahrverbot rechnen.