Zwei Männer bei Raub schwer verletzt

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Raub sind in der Nacht zu Sonntag in Dresden zwei Männer schwer verletzt worden. Die Männer waren von einer größeren Gruppe zunächst in einer Straßenbahn attackiert worden, wie die Polizei mitteilte. Ein 33-Jähriger erlitt dabei mehrere Stichverletzungen und eine gebrochene Nase. Zudem wurden ihm mehrerer Zähne ausgeschlagen. Dann wurde ihm sein Handy gestohlen. Ein zweiter Mann erlitt Schnittverletzungen an der Hand. Die Täter konnten unerkannt flüchten.