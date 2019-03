Unbekannte legen Giftköder an Elbwiesen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Dresden müssen Hundebesitzer gut aufpassen: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen auf den Elbwiesen in Höhe Kleinzschachwitzer Ufer Giftköder ausgelegt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem ein Zeuge am Vortag die Polizei informiert hatte, fanden Beamte dort mehrere wurstartige Stücke. Diese seien vermutlich mit Rattengift versetzt worden, hieß es. Laut Polizei hatten im Laufe der vergangenen Woche offensichtlich vier Hunde diese Köder gefressen. Die Tiere seien in der Folge zum Teil schwer erkrankt.