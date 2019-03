Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Eine Kassiererin ist am Donnerstagabend in einer Tankstelle in Dresden überfallen worden. Die 41 Jahre alte Frau wurde von zwei Unbekannten mit einer Waffe und einem Schlagstock bedroht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter zwangen die Frau, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Sie flohen mit einem geringen dreistelligen Betrag in unbekannte Richtung.